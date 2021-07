Fabio Agostini dio sus primeras declaraciones tras confirmarse que terminó su relación sentimental con Paula Manzanal. En diálogo con “Magaly TV La firme”, el modelo español arremetió contra Jossmery Toledo por aconsejar a su exenamorada.

Y es que Magaly Medina le preguntó si creía que Jossmery Toledo habría tenido algo que ver en la ruptura. “La pobrecita no tiene otra cosa en la cabeza, Magaly”, respondió Fabio Agostini.

Para sorpresa de todos, Fabio Agostini enfocó a una muñeca Annabelle que tiene en su habitación y la comparó con la exPNP: “Esta chica para mí es una ridícula, de hecho, mira aquí (muñeca de Annabelle) es idéntica a Jossmery”.

“Me parece una chica súper ridícula que siempre tiene que estar hablando de nosotros, de nuestra relación (...) a ella qué le importa con quién sale ella, con quién se acuesta y con quién no, siempre está metiendo las narices ahí donde no la llaman. ¿Sabes lo que pasa, Magaly? Que ella lo que está es picada porque yo ni siquiera la oficialicé como amiga y yo he oficializado a Paula como mi novia”.

Asimismo, Fabio Agostini afirmó que Jossmery Toledo intenta imitar a su exenamorada: “A Jossmery la veo como una friki-fan de Paula Manzanal. Quiere ser como Paula, quiere salir como Paula, quiere vestir como Paula, quiere tener un novio increíble como Paula”.

VIDEO RECOMENDADO

Allison Pastor en América Hoy

Allison Pastor no pudo evitar quebrarse al hablar de la frustración que le genera todo lo que se ha dicho sobre ella y su participación en el programa Gisela Valcárcel. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR