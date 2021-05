Durante el programa “América Hoy” del jueves 27 de mayo, Fabio Agostini sorprendió a propios y extraños al dejar de seguir a Mayra Goñi en Instagram.

Todo ocurrió cuando Paula Manzanal contó que Fabio Agostini no solo había vuelto a hablar con la actriz, sino que habrían dejado abierta la posibilidad de tener un reencuentro.

“Hay algo que Fabio no contó, que a mí sí me contó, que supuestamente Mayra le había dicho que iba a ir a Perú dentro de muy poco, entonces yo cero que ella se quería ver con Fabio”, señaló Paula Manzanal.

Fabio Agostini aseguró que no hizo nada malo, pero decidió dar ‘unfollow’ a Mayra Goñi: “Yo no me siento culpable de nada, es que no he hecho nada malo. Mira, Paula, Mayra; dejar de seguir”.

“Yo no tengo ningún problema con ella pero ya la dejé de seguir”, agregó.

El modelo español también dedicó un mensaje a Paula Manzanal: “Obviamente no estamos enamorados, nos estamos conociendo nada más. Pero quiero que sepas que solo tengo ojos para ti”.

Fuente: América TV

