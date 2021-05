Fabio Agostini estuvo enlazado con el programa “América Hoy”, donde no dudó en mostrar su enojo contra Macarena Vélez, quien habría hecho que él vuelva a seguir en redes a su expareja Mayra Goñi, generando así una pelea con Paula Manzanal.

El exchico reality descartó completamente volver a retomar una relación con la cantante, pues asegura que se encuentra muy interesado en Paula Manzanal.

“Tampoco se acaba el mundo con que me deje de seguir. Está enojada y ya hablaremos. Que nos hayamos seguido (con Mayra) no significa nada. No tenemos nada, yo estaba conociendo a Paula”, comenzó diciendo.

“Yo estaba en la cama tumbado con hielo en la manita, y aparece Macarena, y me dice: ‘Fabio mira, estoy haciendo videollamada con mi amiga, me pone el móvil en la cara y es Mayra’. Yo no he hecho nada, soy la víctima”, agregó.

“La salude (a Mayra), que estaba en Miami haciendo sus cosas, que estaba bien, un poco más y de ahí le devolví el móvil a Macarena. Mayra me empezó a seguir al día siguiente, yo la empecé a seguir. La culpa es de Macarena. Aprovecharon que estaba inmovilizado y me atraparon con el móvil”, finalizó diciendo Fabio.

