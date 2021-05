El modelo español Fabio Agostini dijo estar fastidiado por haber sido comparado con Ignacio Baladán. Aseguró que no hay punto de comparación.

“Eso sí me ofende. Son comparaciones absurdas, es como comparar con ponny con un caballo de carrera”, respondió para “Estás en Todas”.

Además dijo haberle dado gracia al ver una entrevista del uruguayo. “Me hizo mucha gracia cuando le hicieron una entrevista cuando llegó al aeropuerto y le dicen: ¿Qué pasó con la tortuga que Fabio en el Instagram? Casi llora”.

SOBRE MANZANAL

Sobre la relación amical que tiene con Paula Manzanal, Fabio Agostini dijo que se llevan bien y que está sumando a su vida.

“Yo no soy el paño de lágrima de nadie. Paula está conmigo porque se siente bien, se siente cómoda. Está viendo las cosas de otra manera, porque antes estaba cegada, enamorada, pero hay amores tóxicos, que te suman y otros no. Cuando está conmigo no se acuerda. Intentamos cambiar de otro tema”.

Finalmente agregó: “El 18 de va a España y yo cuando gane el trofeo de El Artista del Año. Estamos viviendo el día al día”.

