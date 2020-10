En entrevista con el programa “Magaly TV La firme”, Fabio Agostini se defendió luego que la ex PNP Jossmery Toledo lo acusó de filtrar un video privado.

Según Fabio Agostini, el video fue grabado con la autorización con Jossmery Toledo. Además, aseguró que la ex PNP sabía perfectamente que el material audiovisual iba a ser enviado a los amigos del español.

“Ese video se pasó hace dos años a un grupo de amigos (...) ese video se pasó con su permiso hace dos años”, señaló.

Asimismo, Fabio Agostini afirmó que siempre negó a Jossmery Toledo precisamente porque no quería que lo vinculen con ella: “Si yo hubiera querido sacar un beneficio, yo hubiese dicho hace tiempo que yo tuve algo con Jossmery Toledo y siempre la he negado, porque si quisiera hacer ruido, lo hacía con chicas famosas de verdad que mucha gente ni lo sabe y no con Jossmery Toledo que no la conocen ni en su casa”.

El ex participante de “Esto es guerra” también dijo que Jossmery Toledo quiere hacerse la “digna” al culparlo de filtrar el video: “El video habla por sí solo (...) la chica está enseñando lo que tiene, tiene muy bonito cuerpo, pero ahora se está haciendo la muy digna, pero bueno, es muy típico ahí la gente”.

