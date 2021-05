¡SIN PELOS EN LA LENGUA! Fabio Agostini sorprendió a todos al arremeter contra Janet Barboza. El español expresó su desacuerdo con las críticas de la popular ‘rulitos’ sobre su última presentación en ‘El artista del año’.

Según el español, la conductora de ‘América Hoy’ tiene algo personal contra él. Así lo dejo entrever en declaraciones a la prensa.

“Tiene algo personal contra mí, me empieza atacar con el físico, estoy intentando bailar, cantar bien y me ataca con lo del físico, no sé a que viene eso. Yo creo que esta chica vive enamorada de mí desde hace mucho tiempo y como no le hago caso, ahora viene aquí y me lo echa en cara de otra manera”, manifestó el exintegrante de EEG.

Recordemos que el ‘galáctico’ invitó a Macarena Vélez, Paula Manzanal y Jamila Dahabreh para que bailen junto a él en su lucha por quedarse en el programa de Gisela Valcárcel.

A pesar de haber realizado su mayor esfuerzo, el español no pudo imponerse a “Chikiplum” en las votaciones del público y terminó siendo eliminado del reality.

