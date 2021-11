Mucho se ha dicho sobre una supuesta relación íntima entre Peter Fajardo y Elías Montalvo, pero hasta el momento el productor de “Esto es guerra” y el chico reality han preferido guardar silencio.

Sin embargo, exparticipantes del reality no se quedaron callados. Diego Chávarri fue uno de ellos, quien aseguró que también fue amigo de Peter Fajado, pero nunca permitió que le haga ‘piojito’.

“No hay necesidad de hacer piojito en la amistad, mi amistad no llegó a tanta intensidad como para los ‘piojitos’, ah, pero ya depende de ellos, pues”, comentó Diego Chávarri. “Mi relación con Peter era de trabajo y de amistad, pero no hay necesidad de hacer ‘piojito’ en la amistad”, sentenció el exfutbolista en el programa “Amor y fuego”.

El mismo programa mostró las declaraciones de Fabio Agostini, quien aseguró que esto “siempre ha sido así”, pero prefirió no hacer más comentarios.

“Eso siempre ha sido así y todo el mundo lo sabe, pero yo no voy a hablar de sus historias con ese chico, me da igual lo que haga, no me incumbe ni me interesa”, manifestó Fabio Agostini.

Miguel Arce, por su parte, dijo lo siguiente: “Si estás saliendo con alguien y puedes echarle una mano... lamentablemente no es que sea lo correcto, pero yo creo que la mayoría de gente va a tender a hacerlo. Eso pasa en México, en Perú y en la China (...) Si está saliendo con la persona, ya se mezclan cosas ¿no? de todas maneras”.

