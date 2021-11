¡Fuertes declaraciones! Peter Fajardo parece haber olvidado que se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras rumorearse sobre un presunto romance que habría tenido con el integrante de “Esto es Guerra”, Elías Montalvo. Y es que el productor olvidó todo tipo de crítica y se animó a ‘trolear’ en vivo a Rafael Cardozo.

Todo se vio descubierto cuando el portal web de espectáculos, “Instarándula”, publicó un extracto de lo que fue una trasmisión en vivo vía Instagram, donde se logra apreciar a Peter Fajardo, Pancho Rodríguez y Hugo García, conversando con el brasilero.

“La gente está preguntando si vas a competir o te vas a lesionar”, comenzó diciendo el excapitán de ‘EEG’. “Y la gente aquí está preguntando si vas a intentar en un décimo programa en Latina o te regresas con nosotros”, respondió rápidamente el competidor chileno.

En ese instante, el productor del reality de competencia no dudó en recordarle a Rafael Cardozo que el programa “El Poder del Amor”, que trasmitió Latina TV hace algunos meses, no tuvo buenos resultados, motivo por el que tuvieron que sacarlo del aire.

“¿Por qué no vas a hacer la pauta de tu programa? Ah, verdad que no tienes programa... Panelista, colaborador, damos bolo. Una institución como tú en la televisión, ¿Cómo colaborador? ¿Cómo es posible? Tiene contrato con Latina por diez años, eso me dijo”, finalizó diciendo Peter entre risas.

