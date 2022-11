“Esto es guerra” volvió a vivir un tenso momento en la edición de este miércoles 23 de noviembre, y es que la producción del programa hizo una dura advertencia al participante Facundo González, quien señaló que no se encontraba bien para realizar una competencia.

Todo sucedió durante un juego que tenía que realizar con Patricio Parodi; sin embargo, el participante argentino no estaba preparado para competir. Al acercarse al micrófono explicó que no estaba bien y que había hablado con producción, pero la respuesta no fue la que esperaba.

“La producción está al tanto de que estoy mal hoy, lo saben, justo ahora me acaban de pinchar”, explicó el participante argentino, quien también forma parte del reality “El gran show”.

“Me dice el productor general que si no estás participando el día de hoy en ‘Esto es guerra’ tampoco te quiere ver bailar el sábado en ‘El gran show’... Este es tu trabajo principal” respondió el relator Mister G.

Ante esto, Facundo González dijo que si iba a competir, pero no se le permitió y el punto se le otorgó a Patricio Parodi de los ‘guerreros’.

Como se sabe, Facundo González a la par de su participación en “Esto es guerra” también es un competidor de “El gran show”, donde está muy cerca de formar parte de los famosos que buscarán levantar la copa del reality.

