Gaby Zambrano decidió romper su silencio y se refirió a la denuncia pública que hizo Farik Grippa contra Sergio George y la disquera Chim Pum Music. Y es que la cantante puso en tela de juicio que su colega hoy en día “se encuentre en la quiebra”.

Recordemos que el artista señaló, en varias oportunidades y en distintos medios, que luego de su salida de la disquera, se quedó con muchas deudas, debido a que no podía realizar shows al seguir con un contrato de por medio con Chim Pum.

“Él salió de la empresa hace cuatro meses y trabaja, que no venga a decir que no. Mis músicos trabajan también en su orquesta. Si hiciste tu show y te sirvió decir que estás en la quiebra, bacán, porque ahora tienes presentaciones.. pero, ¿por qué lanzas mier...? Si yo no me metí contigo?”, dijo Gaby mediante una trasmisión en su cuenta de TikTok.

Asimismo, la salsera señaló que la disquera nunca se ha encargado de manejar los conciertos de sus artistas. Más bien, que esa sería labor de sus propios managers.

“La disquera jamás manejó nuestros shows, siempre hemos sido nosotros como artistas. Teníamos nuestros managers y ellos cobraban, y de ahí le dábamos el porcentaje a la disquera. Yo he hecho y sigo haciendo eso”, enfatizó Zambrano.

