Fátima Segovia ha causado polémica por defender públicamente a su pareja, Omar Bolaños, luego que el programa “Magaly TV La firme” dio a conocer que la modelo lo denunció por agresión física en abril del 2019.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, “La Chuecona” entró en contradicciones al afirmar que no se trató de una denuncia, pero luego admitir que sí intentó denunciarlo.

“Eso quedó en nada, fue una pelea que yo tuve con Omar en todo el día y lamentablemente estalló todo en que yo fui a hacer la supuesta denuncia o bueno, eso intenté (denunciar)”, dijo.

Fátima Segovia también lanzó fuertes insultos contra Magaly Medina: “Esta señora es bien mala al expresarse, cómo se dirige hacia mí, es venenosa al decir, por ejemplo, bailarina, estriptis, o sea, yo nunca en mi vida he hecho estriptis ni trabajo en night clubs”.

Asimismo, la actriz cómica se mostró indignada porque Magaly Medina la llamó bailarina: ”No soy bailarina, soy actriz y modelo, y a lo que yo me dedicaba en las discotecas era a desfilar en bikini, punto. Cómo se dirige a mí, es una maldita esa señora, en verdad no tiene nombre”, respondió.

“Si no saben, no hablen. Si no saben cómo son las cosas, y ahora ya lo saben, espero que recapaciten y dejen de hacer daño. Ustedes, aunque no lo crean, cometen el error de creer a esos programas toda la maldad que quieren tergiversar las cosas, lo creen y eso está mal”, expresó.

Fátima Segovia insistió en que se trató de una pelea de pareja y no de una agresión.

“Eso pasó hace como un año, ya aclaré que fue un momento de explosión de una pareja, que es prácticamente lo que todas las parejas pasamos: peleas”.

Fátima Segovia insulta a Magaly Medina - diario ojo

