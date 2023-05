La relación entre Katia Condos y Federico Salazar ha demostrado ser una de las más estables en el medio peruano y ambos no dudan en demostrar su amor cada vez que pueden y esta vez soltaron un dato desconocido sobre su intimidad que dejó sorprendidos a más de uno.

Todo sucedió en medio de una entrevista que Federico le brindó al diario ‘Trome’, donde descartó estar acudiendo a la ayuda del viagra o pastilla azul para su desempeño sexual, pero sí usa un fármaco para rendir en sus momentos íntimos con Katia Condos: “No, la blanca, (risas). Nunca he tomado el viagra”.

El conducto de noticias reveló qué pastilla toma para potenciar sus encuentros íntimos y los motivos por los que eligió dicho fármaco: “El cialis. Además, la tecnología en eso ha ido mejorando. No estoy actualizado últimamente, pero eso parece que ha ido mejorando con respecto de los efectos (secundarios) también”.

Pese a rechazar haber usado ‘viagra’, Federico no se mostró en contra del uso de dicho fármaco y aseguró que han mejorado los efectos de los potenciadores sexuales: “Al inicio dolía un poco la cabeza, te subía la presión, se te ponían rojas las orejas, pero parece que eso ya no porque no me han hablado, incluso no de pastillas, si no de una especie de plastiquitos que te pones en la boca, no sé”.

