Fernando Díaz sorprendió a propios y extraños al confesar que aún se sigue sintiendo nervioso por su debut en el programa “Arriba mi gente”, donde desempeña el rol de conductor junto a Mathías Brivio, Santi Lesmes y Karina Borrero. Y es que el periodista señaló no sentir miedo de las críticas que podría recibir por parte de Magaly Medina.

“Siempre hay críticas, ya llega Magaly (Medina) el lunes, seguramente me va ha destruir, no sé, es su negocio, es su trabajo, está bien que lo haga. Es un animal televisivo, si me dice algo, hay que corregir y ya”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el actual conductor de “Arriba mi gente”, también aprovechó para confesar que hace algunos años le fue infiel a una de sus parejas, pero también comentó que varias mujeres le rompieron el corazón, motivo por el que se deprimió mucho.

“Todos hemos sido infieles en algún momento de nuestra vida. Me parece que lo de Shakira es la venganza, ambos están capitalizando, ella más. ¿Quién no ha sufrido por amor o por lo que uno creía que era amor? Pensamos que la vida se acabó. Cuando uno termina, hay que estar solo para superar el duelo, eso de un clavo saca otro, no va, no ayuda en nada”, agregó para El Popular.

