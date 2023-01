Este domingo 22 de enero de 2023, la conductora Ethel Pozo contó que sufrió un terrible robo en su casa ubicada en Santiago de Surco. Lamentablemente, los ladrones no solo se llevaron cosas materiales, sino también discos duros con todas las fotos de sus hijas desde que nacieron y su pasaporte con visa.

Al respecto, Ethel Pozo pidió a los delincuentes que le regresen solo estas dos cosas: “Le pido a las personas que entraron a mi casa me devuelvan por favor las memorias externas (son 2) con las fotografías de mis hijas y mi pasaporte con la visa (...) no me importa lo demás, no intentaré buscar ni que me devuelvan nada que no sean esas dos cosas. No tengo cómo recuperar las fotos de toda una vida, se los pido”.

“Que esto sirva de experiencia, los documentos importantes como el pasaporte con visa, los títulos universitarios, partidas de nacimiento, matrimonio y demás se pone en una caja fuerte en el lugar más escondido de la casa”, comentó un usuario.

Sin embargo, Ethel Pozo contó que sus documentos y estas memorias estaban en una caja fuerte, pero los delincuentes la abrieron y se llevaron todo: “Estaban en la caja fuerte, la abrieron”, reveló. “Eso espero, poder recuperar solo eso. Es lo que le pido a Dios”, acotó.

“Eso es lo que espero de corazón. Que entiendan lo que significa para mí y que no les sirve de nada a ellos”, dijo Ethel Pozo, quien también contó que sus mascotas no sufrieron daños durante el robo: “No, me llevé a mis dos perritos a la playa, felizmente no estaban en casa tampoco y nada malo les pasó”.

Foto: captura Instagram @lapozo

