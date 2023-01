Ethel Pozo se encuentra atravesando una complicada situación tras haber sido víctima de la delincuencia de nuestro país. Y es que la conductora de “América Hoy” denunció mediante sus redes sociales que sufrió un fuerte robo al interior de su vivienda ubicada en Surco.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Gisela Valcárcel confesó que los delincuentes no tuvieron piedad y se llevaron hasta su pasaporte, visa, documentos personales, fotografías y material importante de sus menores hijas que tenía en un par de discos duros.

“Ya saben cómo es nuestro país, lamentablemente. Ya se imaginarán las personas que han pasado por esto. Es súper fuerte y doloroso (...) Se han llevado cosas muy importantes para mí. En dos discos duros se han llevado todas las fotos de mis hijas, es difícil recuperar. También el pasaporte con mi visa (americana)”, comenzó diciendo Ethel.

Frente a ello, distintas figuras del medio no dudaron en apoyar a la presentadora y contar experiencias similares. “Hace tiempo me intentaron robar mis motos de la puerta de mi casa pero lapolicía dice qu eno tiene tiempo para esas cosas”, comentó Mariella Zanetti. “Pasé por eso hace tres años y fue traumático. Me vaciaron la casa y nadie movió un dedo”, agregó Tilsa Lozano.

Sin embargo, las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar, y le criticaron a Ethel Pozo el hecho que no haya invertido en cámaras de seguridad o sistemas más sofisticados para cuidar su casa.

“¿Cómo es posible que no tengas un sistema de seguridad óptimo para tu hogar? Lo digo porque tú tienes las condiciones económicas para poner ese tipo de sistema”, “Debes invertir en seguridad para tu hogar”, “Nadie está excento de que le sucedan estas cosas, lamentablemente va más allá de las pérdidas materiales” , fueron algunos de los comentarios en redes.

