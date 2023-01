La modelo Luciana Fuster confirmó este 19 de enero de 2023 su postulación al concurso de belleza “Miss Perú”, organizado por la influencer de la belleza Jessica Newton. La integrante de ‘Esto es guerra’ sorprendió a más de uno al anunciar que quiere ser la sucesora de Alessia Rovegno, quien quedó entre las 16 de candidatas más hermosas del ‘Miss Universo’.

“Todos los años me preguntan lo mismo y siempre digo que sí, pero yo creo que ya este año, ya”, dijo la modelo a las cámaras de América Espectáculos.

La noticia no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes arremetieron contra la chica reality y le recordaron sus escándalos. Es que la influencer ha sido acusada durante años de romper los códigos de amistad tras iniciar una relación con Patricio Parodi, expareja de Flavia Laos.

“Les va a quitar el novio a todas sus compañeras de certamen”, opinó una usuaria entre risas. “Prefiero a Flavia Laos”, dijo otra cibernauta.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre postulación de Luciana Fuster al Miss Perú?

El conductor Rodrigo González se refirió a la modelo Luciana Fuster, quien este 19 de enero anunció su postulación al Miss Perú 2023.

“Para ser sinceros, acá en casa, la Fuster no es alguien que precisamente nos caiga bien, porque muy bien sabemos como es la mosquita muerta (…) Pero eso no quita que veamos que es una chica guapísima, que sea pesada y de sangre chinche ese es otro tema, pero es una chica guapísima, es una chica linda. Me parece linda físicamente, sí, me parece más linda que muchas también, pero yo siento que un Miss Universo no. Mira a Alessia, ella es una modelo, otro tipo de belleza, una cara con unos rostros distintos, más marcados, natural, con otro tipo de tamaño, con otro tipo de experiencia, pero mucho menos floro. ¿Tú crees que la Fuster (la haga) en un Miss Universo? Es linda, pero no la veo Miss Universo, no da la talla, la belleza de la Fuster es una belleza más común”, comentó Rodrigo González.

