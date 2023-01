Valeria Piazza sorprendió a propios y extraños al revelar muy abiertamente que ella no le ningún guion o telepromter a la hora de hacer comentarios en su bloque de América Espectáculos ¿Indirecta para Jazmín Pinedo?

Y es que la modelo se encuentra bastante emocionada por haber cumplido cinco años en el aire de América TV y hasta recordó cómo Mávila Huertas la ayudó en sus inicios como presentadora.

“Lo bueno del programa es que nadie te dice qué decir, no hay un promter o un guion. Cada una dice lo que le parece, me gusta porque tenemos la libertad de decir lo que pensamos. Mi productor solo me da los temas, pero los comentarios son míos y hemos tocado temas densos o los polémicos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Piazza destaca el hecho que haya pasado de tener unos cuantos minutos en la pantalla chica, a un bloque completo de más de media hora.

“Este es mi quinto año en América, yo comencé en Edición central, tenía un bloque chiquito de dos notas en diez minutos. Yo creo que fue un buen aprendizaje para mí, porque supe cómo es el mundo de la televisión en vivo, aprendí de mis errores”, finalizó diciendo a El Popular.

TE PUEDE INTERESAR