La actriz Fiorella Cayo salió en defensa de su sobrina, Alessia Rovegno, tras su triunfo en el Miss Perú 2022. Este 15 de junio, en diálogo con el programa América hoy, afirmó que la talla era una parte importante en la elección de la reina que competirá en Miss Universo.

“Hay que decir algo importante porque no hay que desmerecer absolutamente a ninguna candidata. Yo, por ejemplo, pensaba que también podía ganar la primera concursante que desfiló en vestido de noche, que realmente era hermosa, desfiló increíble, sin embargo ella no quedó entre las tres”, comentó Fiorella Cayo.

Sin embargo, la actriz resaltó que su sobrina tiene el porte correcto para competir en Miss Universo: “Si somos objetivos hay algo bien importante de Alessia, no solamente su físico, es un carisma natural que tiene, que ella proyecta, que es su belleza interior, y además tiene un porte y una altura que no tiene nadie, entonces le guste a quien le guste, ella va a ir a competir internacionalmente con chicas altísimas, igual o más que ella, o sea, no puede ir una chica... o sea, yo no me puedo ir a competir a Miss Perú”.

En ese sentido, Fiorella Cayo señaló que el tema de la oratoria se puede practicar: “Encontrar eso, más la dulzura y todo, yo creo que el tema de los nervios o el tema de calzar un poco las palabras porque cumplan las expectativas del resto, es un tema de práctica, nada más”.

Según Fiorella Cayo, Alessia Rovegno tiene tiempo suficiente para prepararse para Miss Universo: “¿El concurso internacional cuándo es? En diciembre, olvídate lo que se logra en una semana, Alessia ha estado semanas preparándose”.

Fuente: América Televisión

