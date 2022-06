Fiorella Cayo, tía de Alessia Rovegno, no dudó un segundo en responder a las críticas en torno a los resultados del Miss Perú Universo 2022. Como se sabe, Magaly Medina ha sido una de las principales detractoras de Alessia, a quien tildó de “belleza insípida”.

Además, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ consideró que todo el certamen de belleza estuvo “arreglado” a favor de la hija de Bárbara Cayo, pues siempre se exhibió un claro favoritismo a Alessia.

“A esta chica y a su familia le habían prometido la corona de seguro, y (Jessica Newton) sacó de carrera a dos guapas, a la chica Rugel y Flavia Montes”, sostuvo Magaly.

¿Qué respondió Fiorella Cayo ante críticas?

“Tenemos una mentalidad de enfocarnos mucho en lo bueno que podemos compartir con los demás y no nos enfocamos en las perspectivas negativas que alguien puede tener contra nosotros, porque eso es de cada uno, no es de nosotros, no nos pertenece. Lo único que podemos controlar nosotros es lo que podemos hacer por nuestro país y hacer por nuestros vidas”, comentó Fiorella Cayo cuando Ethel Pozo le preguntó por las críticas a la familia Cayo.

“No nos afecta... sí me encanta alzar la voz y decir, yo también soy peruanaza y Alessia también”, agregó la hermana de Stephanie Cayo.

