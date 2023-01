Se encienden las alarmas. Fiorella Cayo parece haber encontrado nuevamente el amor junto al exchico reality, Andrés Castañeda. Y es que el programa “Amor y Fuego” expuso unas comprometedoras imágenes de la parejita disfrutando de las playas del norte de nuestro país.

Según se pudo ver en el informe del espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, el modelo estuvo junto a la familia Cayo celebrando el cumpleaños de Fiorella.

“Feliz cumpleaños churra”, publicó Castañeda en su cuenta oficial de Instagram como descripción de una fotografía junto a la hermana de Stephanie Cayo. “Muy churro tú pues. Viraste mi 2022 a uno muy especial”, respondió la cantante.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Fiorella Cayo también utilizó sus redes sociales para agradecerle a Andrés el haberla cuidado y hecho empezar el año 2023 con una sonrisa en el rostro.

“Solamente tú me haces volar, caerme al mar y volver a girar... No dejaría que nadie más me cargue con una mano y con la otra tenga el propulsor y la cámara mientras mantiene el equilibrio para no dejarme caer. Gracias por esa experiencia increíble que me regalaste y por cuidarme”, expresó la actriz.

