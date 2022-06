La tarde del viernes 24 de junio, la exreportera Fiorella Retiz arremetió contra el programa “Amor y fuego” y aseguró que cometieron los delitos de Acoso y Discriminación al captarla por la calle e intentar entrevistarla. La ‘amiga’ de Aldo Miyashiro advirtió que tomaría acciones legales.

A través de un comunicado publicado en Instagram, Fiorella Retiz aseguró que viene siendo acosada por los reporteros de dicho programa: “Esta tarde el programa “Amor y Fuego” ha publicado una nota sobre mi persona que no tiene contenido informativo y solo busca denigrar y burlarse. Para esa finalidad no les ha importado cometer dos delitos. Hago público lo que ocurrió en los días anteriores a fin de que las personas, en especial las mujeres, puedan conocer el bajo nivel al que llegan algunos programas. Un Video-Reportero de “Amor y Fuego” ha venido en reiteradas oportunidades a mi domicilio para grabarme y seguirme. A la vez, una reportera se encargaba de enviarme constantes mensajes vía WhatsApp y llamadas telefónicas presionándome para dar una entrevista. Les dije que no, a pesar de ello, siguieron insistiendo”.

“El día de ayer, el programa anunció un informe y puso al aire imágenes mías grabadas a escondidas tras haberme seguido desde mi domicilio para grabarme subiendo al bus de servicio público que tomé muy cerca de mi casa. Este hecho que, de acuerdo a ley, es acoso fue puesto en conocimiento del más alto funcionario de Willax y ayer quitaron la promoción y no pasaron el informe. Este es un tema que más adelante revelaré en detalle”, indicó.

Según Fiorella Retiz, el programa ha “emitido ese informe únicamente dirigido a denigrar mi persona”: “La conductora del programa Gigi Mitre señaló de manera despectiva que no están cometiendo acoso, pero el art. 151-A de Código Penal señala que “se considera acoso cuando una persona de forma reiterada, continua o habitual, y por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que puda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana”.

“Eso es exactamente lo que ha hecho el programa “Amor y Fuego”, pueden burlarse, pero el delito está cometido”, se lee en el comunicado.

Asimismo, los acusó de discriminarla: “No ha sido el único delito. En la promoción realizada por el programa “Amor y Fuego” se mostraron imágenes referidas a mi persona diciendo lo siguiente: “se lucía en playas colombianas... pero ahora la vimos en bus” y en el informe de hoy se reitera que viajar en bus es algo indigno. Se trata de una afirmación que el artículo 323 del Código Penal sanciona como delito de Discriminación”.

“¿Dónde está lo cuestionable entre unas vacaciones y viajar en servicio público? ¿Cuál es el interés periodístico? ¿Qué clase de periodismo es el que se está haciendo? O será que todos los integrantes de “Amor y Fuego” llegan al trabajo en autos similares a los de Cristiano Ronaldo y desprecian a los que no tenemos un auto de alta gama y viajamos en autobús como sencillas personas”, cuestionó Fiorella Retiz.

En ese sentido, Fiorella Retiz señaló que el haber protagonizado un ampay con un hombre casado no les da derecho de perseguirla: “El periodismo no existe para cometer delitos, no existe para acosar y discriminar. El hecho de que una persona haya cometido un error, el cual reconocí y pedí disculpas, no significa que deba ser perseguida por el periodismo, más aún cuando he decidido realizar mi vida alejada de los medios”.

