Fiorella Retiz, la supuesta “manzana de la discordia” que habría provocado la separación de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, ha ganado bastante popularidad desde su participación en ‘La Casa de Magaly’ hizo un reclamo que sorprendió a todos. En una reciente entrevista con un diario local, la ex reportera de ‘La Banda del Chino’ se quejó de no ser llamada para ser parte de un divertido skecth del programa ‘JB en ATV’.

Para sorpresa de todos la ex reportera reclamó que no fue considerada para estar en ‘Devórame’ la nueva parodia inspirada en la nueva novela de América Televisión, ‘Perdóname’ que es protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

Fiorella Retiz pidió ser parte de ‘Devórame’

Con su característico sentido del humor, Retiz anunció su intención de presentar una queja a la producción de ‘JB en ATV’ debido a su ausencia en el divertido sketch. “ Voy a reclamar a ‘JB en ATV’ porque no me llamaron para hacer el sketch de ‘Devórame’ ”, indicó Retiz a modo de broma para el diario Trome.

‘Perdóname’, protagonizada por Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, ha generado gran expectación desde su reciente debut, marcando el regreso de los aún esposos a la pantalla chica, luego de anunciar su separación en público. La serie logró una destacada audiencia de 23 puntos de rating en su primera emisión, y en las redes sociales, los usuarios expresaron su deseo de ver a Fiorella Retiz participando en el proyecto producido por Michelle Alexander.

¿Fiorella Retiz aceptaría trabajar en ‘Perdóname’?

Cuando se le preguntó si estaría dispuesta a formar parte de ‘Perdóname’, la telenovela de América Televisión, Fiorella Retiz descartó completamente dicha posibilidad. “ Es que yo en esa producción no trabajaría, no te pases, ahí si no la hago, hay cosas que por dinero no aceptaría, pero si hay otras novelas y otras historias, sí ”, explicó para Trome.





