Tras el ampay de Fiorella Retiz con Aldo Miyashiro, la reportera quedó sin trabajo, ya que el popular ‘Chino’, era su jefe y ante el roche con su esposa, Érika Villalobos, se vio obligado a dejar de darle trabajo a su “canita al aire”, siendo ella la más afectada, por tener un hijo que la pudo pasar mal al no encontrar trabajo tras el destape.

Luego de un largo año de haber sido coprotagonista de un ampay, Fiorella Retiz decidió darle una entrevista al ‘Flaco Granda’, donde confesó que su pesadilla fue por el temor de no tener solvencia para cuidar de su pequeño: “Se me cerraron bastantes (puerta) y me preocupó porque tenía un niño que mantener. Me pareció un poco injusto porque laboralmente siempre he sido impecable”.

Cuando fue ampayada besando a Aldo Miyashiro. La modelo fue víctima de críticas muy fuertes en su contra, viéndose obligada a cerrar los comentarios en redes sociales y en cuanto los abrió, el acoso no paró, según contó ella: “Estaba expuesta en este tipo de acoso. La gente me dice que soy exagerada, pero hay alguien que te pone una cámara en la cara y te hace las mismas preguntas las 20 veces que se ponen (afuera) de tu casa”.

