Luego de que Aldo Miyashiro dejara entrever que le gustaría recuperar su matrimonio con Érika Villalobos, coincidentemente, la reportera Fiorella Retiz se ha dejado ver en varios fiestas para demostrar que es feliz.

“Érika es una mujer maravillosa, tenemos cosas en común y no sabemos (qué pueda pasar) (...) después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mí”, ha declarado el actor hace unos días. Además, Villalobos tampoco ha descartado la reconciliación luego de que su esposo le fuera infiel con Fiorella Retiz.

Tras conocerse la postura de Aldo y Erika, la exreportera de la ‘Banda del Chino’ se fue todo el fin de semana de juerga. Este domingo se fue a un salsodrómo, donde se grabó cantando y bailando, al mismo estilo de las indirectos que lanzaba antes al ‘Chino’, cuando nadie sabía que tenían un amorío oculto.

“Yo soy el chico que te gusta a ti, el que te arrebata, el que te mata”, cantaba la Retiz.

La juerga se extendió hasta hoy, lunes 18 de julio, donde Fiorella Retiz se fue con sus amigos a comer un caldo de gallina. Allí cantaron la canción “Huellas”, de Eva Ayllón:

“Sigues siendo mío. Sigo siendo tuya. Porque has impregnado en mi tus huellas”, gritaba a todo pulmón la examiga de Aldo Miyashiro.

