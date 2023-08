Fiorella Retiz sorprendió a propios y extraños al enfrentarse a Gabriela Serpa en el segundo episodio de “La Casa de Magaly”. Y es que ambas modelos se pelearon al tocar el tema del ampay con Aldo Miyashiro.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que en el tercer episodio del reality, la exreportera negó tajantemente haber estado en saliditas con el conductor de América TV, lo cual sorprendió a todo el público televidente.

“Yo no mencioné en ningún momento (que había salido con Miyashiro). Shirley dijo que yo había salido con Aldo Miyashiro... A mí en ningún momento me han visto comiendo en un restaurante con él, los dos solos. A mí no me han sacado facturas de hoteles ni nada de eso”, comenzó diciendo Fiorella en el confesionario.

En ese sentido, Retiz invitó a las personas que afirman que tuvo algo con Miyashiro, que muestren las pruebas de ese “romance”.

“Solo tienen las imágenes de ahí (ampay), fue solo una reunión de trabajo entre todos. Si quieren puedo contarles a detalle” , agregó.

