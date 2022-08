La reportera Fiorella Retiz rompió su silencio luego del ampay con Aldo Miyashiro en una entrevista con el programa de YouTube ‘Enchelados’. Tras sus declaraciones, este domingo reapareció con su hijo en Instagram.

A través de Instagram Stories, la exreportera de “La banda del chino” celebró el Día del Niño con una foto de su hijo. Asimismo, escribió un mensaje donde afirmó que viene superando obstáculos de la mano de su pequeño.

“Feliz día del niño mi bebecito. Gracias por ser parte de mi vida. Sigamos así de fuertes tumbando todos los obstáculos para poder vivir “bien” porque felices somos todos los días, a pesar de todo... te amo”, se lee en el post.

Foto: Instagram @fiorellaretiz

¿Qué dijo Fiorella Retiz sobre Aldo Miyashiro?

Durante la entrevista, Fiorella Retiz deslizó que su despido habría sido por un tema de género: “En las empresas te dicen, se apoya a la mujer y cuando pasa algo le dicen chau a la mujer y al hombre le dicen pase”.

“Hace meses he pensado que había gente que me querían y me hicieron daño”, señaló Fiorella Retiz.

