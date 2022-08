La periodista Lourdes Sacín arremetió contra Fiorella Retiz, quien reapareció en una entrevista en YouTube donde contó su verdad sobre su polémico ampay con Aldo Miyashiro. Como se recuerda, la exreportera de ‘La banda del chino’ fue captada en actitudes cariñosas con el ‘Chino’, quien tenía una relación con la actriz Érika Villalobos.

La ex de Andy V no pudo ocultar su desazón en sus redes sociales y consideró que esto es una falta de respeto para la actriz y sus hijos.

“Qué descarada, mínimo que se quede callada y no siga faltando el respeto a quien eres la esposa o sea Érika Villalobos y a sus hijos. Yo no quiero oírla porque no existe justificación alguna. Diga lo que diga me da lo mismo, ella que fue la amante y lo mismo si fuera hombre o mujer porque se da la misma manera pienso de bailarín activador que menos mal no ha dado entrevistas” , criticó Lourdes Sacín.

¿Qué dijo Fiorella Retiz?

En una entrevista para el programa ‘Enchelados’, la exreportera de ‘La banda del Chino’ criticó el doble discurso de los medios, quienes apoyan a las mujeres, pero al primer problema le dan la espalda.

“En las empresas te dicen, se apoya ala mujer y cuando pasa algo le dicen chau a la mujer y al hombre le dicen pase”, expresó Retiz.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO