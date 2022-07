Lourdes Sacín, periodista y exreportera de Latina TV, opinó sobre el archivamiento de la denuncia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba a Melissa Paredes por los delitos de chantaje y extorsión. La expareja de Andy V consideró que la modelo no tiene nada que celebrar pues se encuentra alejada de su pequeña niña de 4 años de edad.

En una publicación en redes sociales, Lourdes Sacín también expresó su preocupación por la situación de la menor, quien se encuentra viviendo con la madre del futbolista del Boys.

“Mientras siga impedida de ver a su hija, no creo que esté para festejar. Simplemente al parecer no tiene que defenderse de la querella ni denuncia de Rodrigo Cuba, pero no significa que todo esté a su favor”, expresó Sacín.

“Como mamá, lo peor que te puede pasar es que las autoridades te prohíban que te acerques a tu hija. Solo de imaginarme la tristeza de la pequeña sin ver a papá ni mamá me da mucha pena”, agregó.

Melissa Paredes informó este martes 26 de abril que la Fiscalía archivó la demanda que le entabló Rodrigo ‘Gato’ Cuba por el delito de chantaje. La modelo también mencionó que la querella por difamación agravada, en la cual el futbolista pide una reparación civil de 200.000 soles, además de dos años y cuatro meses de prisión privativa tampoco procedería.

