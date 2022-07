Lourdes Sacín se encuentra atravesando un momento bastante complicado tras confesar que está desarrollando una parálisis facial que atentó contra su salud y la movilidad de parte de su rostro.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la periodista vienen contándole a sus seguidores sobre el proceso que afronta, y recientemente contó sobre los ejercicios que viene haciendo para recuperar su salud.

“Día 6 con parálisis: Tengo mucho sueño, pero antes de dormir quiero contarles que hoy fue un día mejor. Después de hacer muchos ejercicios yo misma logré volver a abrir y cerrar mi ojo izquierdo, ya puedo parpadear”, comenzó diciendo.

“Ahora ejercito mis labios para poder sonreír, porque aun no se puede hacer derecho, pero si abre más mi boca. He estado usando barras de azufre y se han roto varias también al pasar por la parte afectada. Obvio a la par de lo que me ha recetado el neurólogo”, añadió en su plataforma.

En ese sentido, la expareja de Andy V señaló que viene grabando clips de este proceso para mostrarle a su público cómo se puede superar un tema tan complicado. “Ya les contaré todo, porque cada avance lo grabo para cuando me recupere al 100% poder mostrarles mi experiencia”, finalizó.

