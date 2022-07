La noche de este domingo 17 de julio, la periodista Lourdes Sacín sorprendió a sus seguidores al revelar una triste noticia sobre su salud. La comunicadora detalló que le dio parálisis facial en el lado izquierdo de su cara, producto de la tristeza por la pérdida de su perrita Linda.

La expareja de Andy V contó en su cuenta de Facebook que su cachorrita fue diagnosticada con parvovirus y coronavirus canino y lamentablemente perdió la vida debido a estos padecimientos, lo que provocó que la periodista entre en cuadro de estrés y mucha pena.

“Por segunda vez en mi vida me ha pasado esto porque ya había tenido parálisis facial hace años. Ahora se repitió. Desde ayer por la tarde empecé a sentir que se me dormía el lado izquierdo de mi cara, me asusté y pedí a mi mamá que viniera”, reveló Lourdes Sacín.

“Acabo de despertar peor porque me cuesta hablar, comer y hasta tomar líquido porque solo funciona la mitad de mi boca. Hoy tengo que buscar urgente un neurólogo para que me pueda atender por la tarde. No son buenos momentos para mí”, agregó.

Lourdes Sacín consiguió neurólogo

Este miércoles 20 de agosto, la comunicadora anunció en una nueva publicación de Facebook que consiguió atención médica y dio detalles sobre cómo viene afrontando su parálisis facial.

