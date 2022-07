Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina, y la modelo Jamila Dahabreh fueron captados caminando juntos por un conocido centro comercial el domingo 17 de julio por las cámaras de Magaly Medina. Las imágenes reavivaron los rumores de un romance entre ellos, pese a que el burgomaestre sigue casado con la madre de su pequeño, Sofía Franco.

Ante ello, ‘Sofi’ se pronunció tras el ‘ampay’ de su esposo con la rubia influencer y dejo en claro cuál es su situación amorosa con Paz de la Barra.

“Como comprenderás salpica y me llaman a preguntar, me envían mensajes y, bueno, pero yo estoy concentrada ahora en retomar mi carrera. En aprovechar el tiempo acá (México), ya que cuento con visa de trabajo por un año y la agencia que me representa es retop: Look management. Así que debo concentrarme en hacer mis audiciones bien y seguir adelante”, manifestó a Trome.

“Está calmado todo y lo más importante es que nuestro hijo siempre esté protegido por los dos”, agregó.

Asimismo, la exconductora contó detalles sobre su divorcio: “Todo es un proceso y como tal pensamos primero en solucionar varios temas. No hay apuro, pero a veces es mejor las cosas claras para que no se malinterpreten porque sí seguimos casados”.

“Cuando sea real el divorcio ya les contaré para que no se generen más comentarios”, expresó.

