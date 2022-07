La noche de este martes 12 de julio, Magaly Medina se pronunció sobre los estados de WhatsApp del exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra, en donde arremetió contra la conductora y su esposo Alfredo Zambrano. En el contenido, el expolítico se refirió al notario como ‘pingüino’.

“Magaly Medina sacó una pequeña nota de una de mis salidas mostrando el auto en el que salgo de alharaca. Celosa que su pingüino no tenga mis autos desde años, jejeje. Pobre acomplejada”, dice uno de los mensajes del esposo de Sofía Franco.

Asimismo, en otra publicación, el exburgomaestre de la Molina deslizó que conocería los trapitos sucios del esposo de Medina. “Pobre acomplejada. Si fuera malo contaría cosas del ‘Pingüino’. Tranqui, Magaly muchas amigas te vendieron, pero soy un caballero. Besos”, añadió de la Barra.

Magaly se enfrenta a Álvaro Paz de la Barra

Ante esto, Magaly Medina no se quedó callada y lo tildó de persona de ‘baja calaña’, por su forma de escribir y hablar. Además de acusar a De la Barra de actuar como “una vieja chismosa”.

“Quiero compartir estos mensajes con mis televidentes para que se enteren de una vez que tipo de hombre es Álvaro Paz de la Barra. No sé a quién se refiere cuando habla de un pingüino, si cree que yo me voy a sentir mal porque define de esa forma a mi esposo, se equivoca, soy una mujer superada y con principios. No sé a quién se refiere yo no conozco a ningún pingüino, a menos que él se esté haciendo eco de gente que me tiene tanta cólera, rabia y envidia que quiere ponerle algún apelativo a mi esposo para así intentar disminuirlo; cuando no lo pueden hacer, no lo podrán hacer”, dijo Magaly durante su programa de ATV.

“¿Este lenguaje tan bajo, tan cutre viene de un exalcalde de La Molina, de un candidato a la alcaldía de Lima? Ese lenguaje de tan baja estofa jamás me lo hubiera imaginado (...) Al menos escriba bien, un exalcalde, que estaba postulando nuevamente, no puede tener esos errores y horrores ortográficos. Estoy acostumbrada que de mi hablen todo tipo de cosas, porque la envidia les carcome. Tampoco se dirija hacia mi como Maga, porque solo mis amigos me llaman así. Y no le permito que se refiere sobre mis notarías y si tengo fondos ilícitos, yo no tengo notarías, esas son empresas de mi esposo, pero igual es muy bajo todo lo que dice usted”, agregó muy enojada.

