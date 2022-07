Este 20 de julio de 2022, los conductores de “América hoy” sorprendieron a todos al hablar de sus sospechas de un posible embarazo de Brunella Horna, quien se ausentó del programa debido a que se encuentra mal de salud.

“Yo no quiero irme de lengua (...) pero nuestra querida Brunella Horna hoy no ha venido, durante la semana ya se venía sintiendo mal, la verdad es que eso a mí me huele a...”, dijo Janet Barboza durante el programa de América Televisión.

Sin embargo, Ethel Pozo aclaró que no tiene las mismas sospechas: “No, no, yo siento -efectivamente para todo el Perú, Brunella Horna no ha podido venir esta mañana, he estado sola en el camerino- siento que hay mucha exposición con el tema, es una chica joven y parece que se ha descompensado un ratito, eso es lo que ha pasado”.

“Ay, de verdad hermanita tú vives en un arcoiris y la señora Janet Barboza, con tantos años, me sorprende. Esa pedida de mano fue adelantada, fue adelantada porque mi querida ‘Bubu’ al parecer ya la cigüeña... es raro que de la noche a la mañana a ella la piden”, dijo, por su parte, Edson Dávila.

“Yo sospecho lo mismo, yo sospecho lo mismo y tengo que decirlo”, admitió la ‘rulitos’. “Hermana, la ves, se sentía mal, mareos”, insistió.

“Efectivamente Brunella Horna se sentía mal ayer, desde que llegaron las rosas estaba y yo le dije ‘te veo mal’”, confesó Ethel Pozo.

Y es que según Edson Dávila, la empresaria estaba “pálida”. “Para no afirmar nada más allá de las sospechas que tenemos, lo cierto es que Brunella sí tiene malestares, está con malestares”, acotó Janet Barboza.

“A mí sí me gustaría que sea un Richardcito o una Brunellita, quiero ser tía”, expresó la ‘rulitos’.

Fuente: América Televisión

