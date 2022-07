Brunella Horna, de 26 años, se sinceró sobre su relación con Richard Acuña, con quien hace poco se comprometió en matrimonio luego de casi 5 años de relación.

La modelo decidió responder a las críticas de los usuarios, quienes cuestionan el amor que tiene la pareja. Recordemos que el excongresista le lleva más de 10 años de diferencia (37 años) y tiene cuatro hijos de dos mujeres distintas. Por eso, que cuando Brunella comenzó su romance, nadie creía que dicha unión iba a prosperar.

Sin embargo, 5 años después, el hijo de Cesar Acuña le pidió matrimonio y la rubia aprovechó para abrir su corazón. En la edición de este 19 de julio de ‘América HOY’, reveló que - alguna vez - casi se separa del político.

“Yo soy muy feliz, estoy viviendo un momento de mucha felicidad, de lo que hemos soñado. En televisión no transmitimos o no contamos lo que realmente pasamos los dos, hemos hemos pasado momentos difíciles, como cualquier relación, no todo es perfecto”, comenzó diciendo.

Luego confesó que su familia y amigos estuvieron allí para evitar una separación.

“Tal vez en redes sociales ponemos solamente lo bonito, pero hemos pasado momentos duros, momentos donde hemos querido tirar la toalla, pero allí estuvo nuestro amor, donde luchamos, donde nuestra familia y amigos nos apoyaron. Te amo, quiero que seas el amor de mi vida”, dijo EN VIVO.

