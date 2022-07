No perdona nada. Magaly comentó en su programa que la noticia romántica del fin de semana se la llevó Jennifer López y Ben Afleck, minimizando la pedida de mano de Brunella Horna, quien fue destruida por la ‘urraca’.

Magaly comenzó recordando que Brunella le mandó muchas indirectas a Richard Acuña, hasta que se aburrió y afirmó que ya no buscaba el matrimonio, pero pocos meses después, fue sorprendida por el hijo de César Acuña, quien le pidió la mano.

Luego de 5 años, el compromiso llegó, pero a quien no convenció, fue a Magaly Medina: “Yo cuando pensé que cuando le pidiera, Richard iba a ser creativo y por supuesto, nada tacaño, iba a ser creativo, iba a ser generoso, la hubiera llevado en un avión a París, si querían la playa, se la hubiera llevado a Tailandia”.

La ‘urraca’ añadió que no critica lo que gastó, sino que él sea millonario y no invierta en una pedida de mano más cara para quien dice amar: “Sobre todo cuando tienes plata como cancha, porque si no tienes, obviamente nos adaptamos todos, pero si el novio tiene, por qué me va a pedir la mano en un cine, qué le habrá costado, 4 mil, 5 mil dólares”.

