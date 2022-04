¿No era la nueva engreída? Flavia Laos utilizó sus redes sociales para mostrar lo contenta que estuvo en el Baby Shower de Majo Parodi, hermana de su expareja Patricio, quien está a tan solo pocas semanas de dar a luz a la pequeña Aitana. Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue la ausencia de Luciana Fuster en este importante evento familiar.

Esta vez, el portal web de espectáculos “Instarándula”, fueron los encargados de hacer notar que la integrante de “Esto es Guerra” no aparecía en ningún video, ni foto de la celebración.

“Flavia ya sale en las fotos. ¿A qué hora aparece la nueva engreída de la familia, Luciana? ¿o será que no fue invitada? No creemos...”, escribió Samuel Suárez. “Avísenle ratujas a Luciana que ya están en la sesión de fotos grupales, que se apure y no se olvide el regalo”, agregó el periodista mediante sus historias.

Por otra parte, Patricio Parodi tampoco se ha pronunciado al respecto, pero si compartió algunas fotografías en sus redes sociales con sus dos hermanas, pero sin Luciana. ¿Se habrá molestado porque no invitaron a su novia?

