La modelo Flavia Laos decidió pronunciarse luego de que se dejara ver sin maquillaje. Ella realizó un video en el que mostró sus dos lados: con y sin imperfecciones, tal como lo dijo.

Sin embargo, Flavia Laos jamás imaginó recibir tantas críticas, incluso atacándola y catalogándola como “fea”. Por ello se pronunció a través de su cuenta de Instagram junto a su hermana menor.

Agradeció a los que le hicieron llegar lindos mensajes y a los que no, les recomendó ser más cuidadose al momento de decir algo hiriente.

“Decidí leer los comentarios y he visto muchísimos lindos y otros muy hirientes, decían ‘que fea eres, no vales nada sin maquillaje’. Para mí una persona no vale por como se vea, sino por lo que tiene dentro. No me interesa, sinceramente, si piensan que soy hermosa o fea. Sé aceptar las críticas, no me molestan en absoluto”, dijo Flavia Laos.

Así, Flavia Laos dejó sentado que a ella no le afecta lo que digan los demás, pero teme que otras jóvenes de su edad si lo tomen personal. Por ello, agregó:

“Tengan mucho cuidado en la forma que dicen las cosas, no juzguen a alguien por su apariencia física, porque tú no sabes lo que pueda estar pasando en la cabeza de esa persona”.

