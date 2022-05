Las mentiras tienen patas cortas y esta vez fue Flavia Laos quien se encargó de revelar el secreto de Austin Palao. Resulta que el modelo y cantante no tiene el nombre con el que todos lo conocemos.

Gigi Mitre aprovechó la presencia de Flavia Laos y Austin en el set y le preguntó a la ex de Patricio Parodi si conocía el verdadero nombre de su actual pareja y ella contestó: “Lo sé completo, él es Jair Steve Palao Castro”.

Tanto Rodrigo González como Gigi Mitre, decidieron interrogar y corroborar la información con Austin, pero él intentó desviarlos: “Esa es una información vital que no debió salir, pero ya que estamos en esta situación, me llamo Austin, desde que tengo uso de razón me llaman así, entonces para mi pesa más eso, se dice que me dicen Jair, pero no, soy Austin Palao Castro”.

Incluso Rodrigo González le pidió a Austin que muestre el DNI, pero él se escudó mencionando que es peligroso y luego se quedó callado cuando ‘Peluchín’ le recordó que lo puede enseñar tapando los números.

