Kiara Laos, la hermana menor de Flavia Laos, se enfrentó a un usuario que la insultó en una reciente publicación de Instagram.

“Por qué se toma fotos como una cabaretera, bataclana, alucinada, piensa que es modelo como otras pero está enana a nada llega y sola se alucina”, escribió un cibernauta a la joven.

La hermana de Flavia Laos dio una contundente respuesta a este usuario: “Porque me pagan y me veo hermosa haciéndolo. Consejito no proyectes tus inseguridades en otros, trabaja en ellas. Me creo lo que soy y si te parece mucho el problema es tu autoestima, no el mío. Recupérate pronto bebé”.

Pero el usuario no soltó a Kiara Laos y volvió a criticarla. “Esa papadaza”, señaló.

“Todos tienen. Si lees este comentario no dejes que esta chica amargada te haga sentir menos. Con papada, sin papada, todas somos hermosas”, respondió la hermana de Flavia Laos.

La joven influencer aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores. “No dejen que otros proyecten sus inseguridades hacia ti. Tod@s son hermos@s y capaces de hacer todo lo que se propongan. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la gente cree que solo existe un estándar de belleza pero no es así. Ojalá ustedes pidieran verse como yo los veo: hermosos y perfectos. Si alguien quiere hacerlos sentir mal, imaginen que tan amargados e infelices ellos deben sentirse por dentro, hay que tenerles pena y comprensión”.

Foto: Instagram Kiara Laos

