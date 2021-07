Flavia Laos y Patricio Parodi habrían puesto fin a su relación amorosa de casi 3 años hace algunas semanas. A pesar de que ninguno se ha pronunciado al respecto, han dejado de publicar fotografías juntos en los últimos meses aumentando los rumores de distanciamiento.

Durante la última edición del programa “Amor y Fuego”, el conductor Rodrigo González reveló la verdadera razón del final de la relación entre la actriz y el chico reality.

Según “Peluchín”, el distanciamiento de Flavia y el popular “Pato” se debería a un “roche” que involucra a terceras personas.

“A mí me han dicho que ha habido un roche en la casa del Pato, que hubo un momento tenso que involucra a terceros”, contó para las cámaras de su programa.

Sin embargo, el presentador añadió que solo se trataría de “un rumor, ya que todavía no estaría confirmado”.

¿Qué paso entre Flavia Laos y Patricia Parodi?

Después de tres años de relación, la actriz Flavia Laos y el chico reality Patricio Parodi habrían puesto fin a su romance. Al parecer, ambos tienen distintos proyectos de vida.

Uno de los posibles motivos de su separación fue que el chico reality es gamer reconocido y a ella le molestó que dedique más tiempo a jugar que pasar a su lado. La modelo viajo a EE.UU a pasar unos días de relax y después de hacer vida de soltera en Miami, Flavia volvió a nuestro país y habló con Patricio para poder arreglar las cosas, pero él se negó.

Patricio quería tener un hijo con Flavia Laos

Lo último que se supo de la pareja fue lo dicho por Flavia Laos en junio de este año, donde en una entrevista con el programa “En boca de todos” confesó que Patricio Parodi le pidió tener un hijo antes de proponerle matrimonio.

“Bueno, les voy a revelar algo ya que estamos en mi secuencia… Patricio me ha dicho: OK, te pido la mano, pero primero me das un hijito, de acá unos años. Me dijo: Apenas te lo doy (el anillo) y hacemos el hijito”, dijo Flavia Laos en ese momento.

