NO LO VEAS LUCIANA. Flavia Laos, expareja de Patricio Parodi, se hizo presente en el baby shower de Mafer Parodi este domingo 19 de diciembre, así lo dejo ver en varios postales en redes sociales.

La recordada Camila de ‘Ven Baila Quinceañera’ compartió gratos momentos con la familia de su ex y no dudo en postear varias fotografías en su cuenta de Instagram para evidenciar su presencia.

“No sabes lo feliz que me hace esta noticia, eres como una hermana para mí y tu felicidad es la mía. La sobri va a estar muy malcriada jiji. Ya sabía que era una mujercita”, escribió la ‘Ojiverde’ en una de sus historias de su plataforma social.

Como se sabe, Flavia Laos mantiene una gran amistad con las gemelas Majo y Mafer Parodi, hermanas del capitán de los ‘guerreros. En más de una oportunidad se les ha visto juntas disfrutando y pasándola bien.

Flavia Laos sobre Patricio y Luciana: “No existen para mí”

En declaraciones a Amor y fuego, Flavia Laos rompió su silencio y se pronunció sobre el presunto romance entre Patricio Parodi, su expareja, y Luciana Fuster, amiga suya.

“La gente de verdad no es tonta, la gente sabe todo y ya... ellos no, ya fue, ya los saqué de mi cabeza, los choteé a los dos, no existen”, dijo la rubia.

Fotos y Video: (Instagram/@flavialaosu, @patoparodi18).

