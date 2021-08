Flavia Laos y Patricio Parodi terminaron su romance hace casi dos meses, según informó un amigo en común de la expareja al conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González. De acuerdo a lo dicho por esta ‘fuente’, se desconocen los motivos de la ruptura, pero aclaró que no hubo infidelidad de por medio.

“Ello ya han terminado hace un buen tiempo. Asumo un par de meses, quizá menos, los motivos no se saben claramente. Lo que sí, dice cada uno por su lado, es que no hay terceros, eso lo han dejado claro ellos. No han terminado peleados, pero tampoco han quedado como amigos”, leyó el popular ‘Peluchín’.

Esta persona le comentó a Rodrigo que el viaje a Miami de Patricio y Flavia no lo hicieron ni como pareja, ni como amigos. Ellos se habrían encontrado de casualidad en el aeropuerto Jorge Chávez.

“En el aeropuerto, Patricio había sacado su pasaje y no tenía nada que ver con Flavia. El llegó al aeropuerto y como novela, apareció Flavia en la puerta de embarque. En la foto que salió de ellos, Patricio no sabía que se iba a encontrar con Flavia. Para no hacer ‘roche’ Patricio y Flavia llevaron la fiesta en paz, se saludaron, hablaron, se subieron a ese avión y no volvieron a cruzar palabra alguna. No se han visto en estos días, ni tienen planes de verse porque esa relación ya se terminó”, comentó el presentador de Willax TV.

