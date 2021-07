Los periodistas Eddie Fleischman y René Gastelumendi se enfrascaron en una tensa discusión en redes sociales luego de los cuestionamientos que le hizo el reconocido comentarista deportivo al candidato presidencial Pedro Castillo por su historia de “El pollo y el niño”.

“Tú, elector que votaste por este candidato (Pedro Castillo), ¿Cómo harás para explicárselo a tus hijos o a gente medianamente inteligente de tu entorno?”, escribió el “colorado” en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Gastelumendi cuestionó el tuit del al periodista deportivo: “Si no votaste por él(como nosotros) y quieres entenderlo, se puede comenzar saliendo de tu entorno. Esa es la idea, pienso, estimado. Esto va mucho más allá de nuestro ‘entorno’”.

No obstante, Eddie Fleischman continuó poniendo en tela de juicio la postura de René Gastelumendi.

“¿Quién te dijo que no salgo de mi entorno? ¿Con qué derecho me cuestionas? ¿Me conoces? No, afortunadamente no hemos cruzado palabra, así que ahórrate tus recomendaciones y más bien métete a un cursito de economía básica, a ver si entiendes tú y tantos ‘profesor’ cómo funcionan los países”, añadió en otro tuit.

Finalmente, René Gastelumendi optó por responder nuevamente a Eddie Fleischman. “Cuestionas a Castillo (sin conocerlo), ¿y no se te puede cuestionar? Andá. Mejor califica, adjetiviza y sé agresivo con gente de tu ‘entorno’, causa”, finalizó.

Vale indicar que este fin de semana se viralizó en redes sociales un video del candidato presidencial Pedro Castillo en donde narra un curiosa historia sobre “El Niño y el Pollo”.

A través de Twitter, varios usuarios compartieron un breve clip que tiene como protagonista al candidato de Perú Libre contando una especie de parábola, al mismo estilo de Jesús.

