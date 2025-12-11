Su voz fue refugio, protesta y fiesta. Su imagen, un símbolo para el país profundo. Su historia, un recordatorio de que los grandes artistas no desaparecen: se quedan vibrando donde la música insiste. Hoy, casi cuatro décadas después de su partida física, Flor Pucarina regresa a un escenario peruano en un formato inédito que une tecnología, memoria colectiva y sentimiento popular.

“Flor Pucarina regresa” es un concierto homenaje que permitirá al público volver a cantar junto a la “Faraona del Cantar Huanca” a través de una recreación digital basada en inteligencia artificial: su voz original, recuperada, procesada y clonada para esta experiencia, y su presencia visual, recreada con tecnología de vanguardia, se encontrarán con una orquesta en vivo en el Complejo Santa Rosa el 14 de diciembre.

Las entradas se encuentran disponibles en Vaope desde S/55.

Para Julián Zucchi, director de este homenaje, el proyecto no empezó con un plan, sino con un golpe del destino. “Llegó como llegan las cosas que están destinadas a ocurrir. La familia, su ahijada, su sobrina, nos dieron la confianza y sentimos que era un homenaje que ella merecía. Descubrimos que estaría cumpliendo 90 años, y esa coincidencia terminó de cerrar un círculo emocional. Hay proyectos que se piensan, este se sintió”.

Julián Zucchi es el director de este homenaje a Flor Pucarina.

A diferencia de otras recreaciones fugaces o intervenciones breves, este espectáculo presenta un concierto completo protagonizado por una artista digitalmente reconstruida, algo que —según Zucchi— coloca al Perú en una conversación tecnológica global.

“Lo que hacemos no es imitar. Estamos recuperando su voz original, clonándola digitalmente para que pueda volver a hablar e interactuar. No se trata de reemplazar lo que fue, sino de permitir que las nuevas generaciones puedan vivir lo que jamás imaginaron”.

El director reconoce referencias en espectáculos de Estados Unidos o tributos a estrellas como Whitney Houston, pero recalca el carácter pionero del proyecto: “En el Perú es la primera vez, y en el mundo son contados los casos de un show completo. Es desafiante, emocionante y sobre todo profundamente responsable”.

Un homenaje artístico, cultural y de género

Más allá del espectáculo visual, esta puesta en escena busca honrar a una mujer que enfrentó lo que pocas reconocían en su tiempo: desigualdad, discriminación y un escenario históricamente masculino. Invitadas como Amaranta, Ruby Palomino y Rosa Bella, entre otras, se sumarán para celebrar su voz y para reconocer lo que abrió para tantas artistas que hoy construyen carrera desde una identidad que ya no se esconden ni se disculpan.

Zucchi lo resume así: “Flor representa al centro del país, a la cultura huanca, a la música que atraviesa generaciones. Representa lucha, identidad y sensibilidad. Este espectáculo busca mantenerla presente sin mitificarla, sino permitiendo que siga siendo lo que fue: una artista enorme, cercana y universal”.

“Flor Pucarina regresa” se presentará este 14 de diciembre en el Complejo Santa Rosa (frente al Mall de Santa Anita). Entradas disponibles desde S/55 en Vaope.

