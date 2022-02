¡Fuertes declaraciones! Florcita Polo decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina, sobre su actual separación con Néstor Villanueva. Y es que la hija de Susy Díaz habría tomado la radical decisión de abandonar la casa que compartía con el cantante y mudarse con su madre.

Según un informe de la popular ‘Urraca’, la hija de Augusto Polo Campos acordó con Néstor que ella se llevaría a su menor hijo de cuatro añor, mientras él se quedaba con Adrianito, pues es más pegado a su padre.

“Yo vengo de padres separados y sí quise que mi matrimonio durara para toda la vida. Pasaron muchas cosas como vieron hace años, nos dimos una oportunidad, tratamos de que las cosas cambien, estuvimos bien un tiempo y las cosas pasaron, por algo son”, comenzó diciendo Flor, quien hace más de un mes está viviendo con su mamá.

Asimismo, Florcita dijo que el ampay que protagonizó Néstor Villanueva en Chancay fue el punto de quiebre de su matrimonio. “Sí me chocó mucho, me afectó porque fue en víspera de Navidad y me dolió muchísimo, me chocó bastante, hasta ahora me acuerdo y me afecta bastante”, agregó.

Por su parte, Susy Díaz toma con humor el drama que vive su hija y hasta mencionó que no sabe por qué Flor no regresa a su departamento. “Estoy de Esperancita, no se por qué no quiere ir a su departamento en Miraflores”, expresó.

