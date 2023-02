Después de la mediática ruptura y divorcio que tuvo con el padre de sus hijos, Néstor Villanueva, la hija de Susy Díaz volvió a encontrar el amor, a tan solo 3 meses de haber conseguido el divorcio y según las investigaciones del equipo de Magaly Medina, el galán de Florcita Polo Díaz no tiene luces de ser un partidazo.

Luigui Yarasca es el nombre del nuevo galán de Florcita y según la ‘SUNAT’, no tiene ninguna propiedad ni vehículo registrado a su nombre, pese a que la hija de Susy Diaz afirmó que es un emprendedor.

La hija de Polo Campos afirmó que lograron conquistarla con la actitud y que ya no tiene ataduras: “Estoy divorciada y soltera y tengo derecho a ser feliz, es una persona muy buena, cariñoso y atento”.

El equipo de Magaly Medina entrevistó Flor Polo y en plena conversación, recibió una llamada del galán que parece estar temiendo algo, ya que la hija de Susy Díaz le contó que no hablaron de él: “Amor ya hablé... no han tocado el tema del carro que te detuvieron, esa cosa, no, no ha salido en ningún momento, así que tranquilo por ese lado”.

