Este 25 de diciembre de 2022, el periodista Samuel Suárez reveló que está convencido que Ana Paula Consorte, la pareja de Paolo Guerrero, está embarazada del excapitán de la selección peruana.

“Este chisme sí está recontra bueno. El día de ayer la novia de Paolo Guerrero subió a sus redes sociales unas imágenes donde se ve una pancita que bien podría ser un tacu tacu, el resultado de una comelona brava de Navidad, o sea, bastante pavo porque se ve una pancita bien marcada, o que realmente (está) en la dulce espera. Ya antes se había especulado (...) pero las de ayer ya fueron muy rochosas, como se pueden dar cuenta, esa pancita podría indicarnos que efectivamente ellos han querido hacer público el hecho de que sí, pueda que esté en la dulce espera”, dijo el periodista.

“Tengamos en claro que no es la primera vez que ella postea algo que deja entrever el tema del embarazo, antes ella ha posteado algo en una clínica de maternidad, también algunos videitos donde se notaba una pancita y ahora estas fotitos un poquito más notorias pueden significar que sí”, acotó ‘Samu’.

El periodista aseguró que está sorprendido porque Paolo Guerrero tuvo una relación de varios años con Alondra García Miró: “Particularmente me sorprendería mucho... ¿cuándo fue que terminó con Alondra? Hace unos meses, nomás, y ya, de frente, esto se ha puesto de moda en la farándula, así que nada, me sorprendería, pero bueno, Paolo se ve enamoradísimo, como nunca luciéndose en las redes sociales así, tan meloso, tan cariñoso. ¿Qué, se olvidó de todos los años con Alondra al toque? Ya, no pasó nada aquí, comencé mi vida de nuevo y ya hasta con bendición y todo, qué increíble todo lo que ocurre en las relaciones, pero bueno, cuando sucede, sucede, a veces pasa”.

Sin embargo, ‘Samu’ reaccionó a una de las fotos publicadas por un familiar de Ana Paula Consorte: “Ah, no, ya no, esta foto ya es otra cosa, ah, justo ella no lo posteó en sus redes sociales, lo posteó una familiar y sí... ella en sus fotos en redes como que se tapa esa área del pantaloncito, pero mira ahí el detalle... No, sí, sí es pancita de embarazada ya, ya confirmado, no, olvídense, no he dicho nada, ratujas, en un momento pensé que era tacu tacu, pensé que era el pavo tan rico, pero no, miren los cortecitos del pantaloncito, no... Sí, sí es pancita de embarazada, ah, caray, Paolo Guerrero, pero hace cuánto estabas con Alondra, ¿ya embarazada? A las justas todavía me estoy aprendiendo el nombre de ella y me la ponen embarazada (...) la fotito (es) demasiado obvio”.

Samu sobre Ana Paula Consorte - diario Ojo

Fuente: Instarandula

TE PUEDE INTERESAR