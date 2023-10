El cantante Anuel AA preocupa a sus fans tras revelar que fue operado de emergencia este domingo 8 de octubre. Aunque tuvo que posponer el lanzamiento de su nueva canción, agradeció el apoyo y el cuidado médico que recibió.

Anuel AA compartió que su estado de salud se vio comprometido y la situación era crítica, pero gracias a la intervención de los médicos, pudo superarla. Aunque no brindó detalles específicos sobre lo ocurrido, expresó su gratitud por estar vivo.

“Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue una cuestión de vida o muerte. No puedo continuar trabajando en este momento. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que importa. ‘Rompecorazones’ iba a salir en dos semanas, pero ya no. Perdón por decepcionar a mis fanáticos con el cambio de fecha. Sé que han estado esperando. (He trabajado) para reconstruir mi carrera después de casi destruirla”, compartió en su cuenta de Instagram.

