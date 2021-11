Giuliana Rengifo respondió con todo ante el calificativo de “snack” que usó Magaly Medina para referirse a las mujeres que no son ‘oficializadas’ por un hombre durante una relación sentimental.

“Que me califique de snack no habla bien de ella (...) No sé qué tanto saca cara por las mujeres y luego me califica como snack. Eso es bajo total. Yo no me considero un snack. En todo caso, fui el mejor snack que ella puede pensar (...) puedo estar con el hombre que yo quiera”; dijo Giuliana Rengifo a Trome.

Como se recuerda, fue durante una entrevista en “Día D” que la figura de ATV se animó a calificar como ‘snack’ a Giuliana Rengifo, luego de que su esposo Alfredo Zambrano no quisiera mencionar cuántas relaciones serias has tenido en su vida.

“Es que los hombres desconocen sus aventuras o lo que hayan tenido. Pero lo que sí, no queramos obligar a un hombre a que cuente como relación, a un snack. Ahora, que se avergüence del snack, es otra cosa”, dijo la ‘Urraca’ entre risas.

Alfredo Zambrano tomó medidas legales contra Giuliana Rengifo

En otro momento, Giuliana Rengifo dijo que su abogado se encargará en caso Alfredo Zambrano le mande alguna demanda por presunta difamación, tal como confirmó Magaly Medina.

“No creo que llegue porque ya sería jalado de los pelos. Aquí nadie quiere hacerle daño a nadie. Ya se aclaró que yo no me metí en ninguna relación y que no fui la amante de nadie”.

