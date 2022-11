Gabriela Herrera rompió su silencio y se refirió a su abrupta expulsión de “El Gran Show” por haber brindado declaraciones al programa “Amor y Fuego”. Y es que la bailarina se mostró bastante afectada con la decisión que tomó Gisela Valcárcel y su producción. Además, recordó que su compañera Melissa Paredes también dio entrevistas al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, y nunca la sancionaron.

“Estoy un poco triste porque me hubiera gustado demostrar más. No me parece, estoy sorprendida porque siento que entregué todo de mí. Respeto la decisión (que la hayan expulsado), pero no la comparto”, comenzó diciendo.

“Justamente al mismo medio donde yo declaré, también declararon otros compañeros más y siguen en competencia. Nunca hablé mal del programa ni de la conductora. No me dijeron ninguna respuesta de eso (cuando Melissa Paredes declaró), simplemente me dijeron que no podía declarar a otro medio. Les dije que mi compañera también lo había hecho 4 o 5 veces al mismo medio, pero no le dijeron nada”, agregó.

Por otra parte, Gabriela Herrera aseguró que sus declaraciones para “Amor y Fuego” no fue un hecho para una sanción, pues hay algunos personajes de la farándula que habrían hecho “cosas peores” y estarían en el programa como si nada.

“Esos temas no lo veo yo, sino mi abogada. No me encargo de esos temas, pero todo se ha dado en buenos términos. Tuve una llamada con Gisela, hablamos súper bien y nada. Lo mío no fue algo del otro mundo, han pasado cosas peores y están ahí parados. En mi caso, fue una cosa sencilla. No era para que me retiren, pero se respeta la decisión”, finalizó diciendo la joven influencer para Trome.

